Раскрыто число украинок, воюющих на передовой

Более 50 тысяч женщин сейчас работают в Вооруженных силах Украины (ВСУ), из них более 5 тысяч находятся на передовой. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в ходе Второго международного саммита первых леди и джентльменов в Киеве, который сейчас проходит в Киеве.
"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", - приводит слова Маляр агентство Укринформ.
Ранее сообщалось, что украинки, которые получили образование по специальностям в области химии, биологии, телекоммуникаций и ряда других направлений, согласно указу министерства обороны Украины, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в стране готовится реформа в армии, и, возможно, Украина будет строить призывную армию по примеру Израиля.