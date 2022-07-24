Раскрыто число украинок, воюющих на передовой

"Кроме 38 тысяч женщин-военнослужащих, у нас еще есть гражданские женщины, работающие в Вооруженных силах Украины. Поэтому в целом у нас более 50 тысяч женщин в ВСУ. На передовой сегодня у нас более 5 тысяч женщин", - приводит слова Маляр агентство Укринформ.