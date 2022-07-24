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47 минут назад

Минобороны заявило об уничтожении командного пункта «Каховки» ВСУ

Lenta.ruиещё 1

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом в воскресенье, 24 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Минобороны заявило об уничтожении ОКП группировки ВСУ «Каховка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также были уничтожены два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области, добавили в военном ведомстве.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

Армия,В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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