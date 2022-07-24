Минобороны заявило об уничтожении ОКП группировки ВСУ «Каховка»

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено девять пунктов управления, в том числе объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом в воскресенье, 24 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.