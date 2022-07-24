Киев анонсировал новые поставки HIMARS от США

«Глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей КонгКонгресса США АдамАдам Смит в интервью СМИ назвал количество HIMARS и MLRS, которые передадут Украине США и союзники. Сейчас речь идет о 25-30 единицах и большом количестве боеприпасов к ним», — уточнил глава офиса украинского лидера. Ермак также добавил, что в настоящее время ключевым вопросом является поставка Киеву боеприпасов для западных РСЗО.