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14 минут назад

Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»

Деловая газета "Взгляд"иещё 9

ВС Украины выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 12 снарядов калибром 152 мм и 15 ракет из БМ-21 «Град», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские военные обстреляли Донецк из «Града»
Фото: ТАССТАСС

В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщили, что в 04.00 Вооруженные формирования Украины выпустили 12 снарядов калибром 152мм с территории н.п. Невельское по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Кроме того, в 03.46 Вооруженные формирования Украины выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» с территории н.п. Невельское по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК. Там также информировали, что 02.20 из н.п. Красногоровка по Буденовскому р-ну Донецка было выпущено три снаряда калибром 155 мм.

Напомним, в минувшее воскресенье в результате украинского обстрела Донецка погиб мужчина.

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