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16 минут назад

СМИ сообщили о гибели на Украине наемников из США, Канады и Швеции

Елена Прошина

В Донбассе на этой неделе погибли несколько наемников родом из США, Канады и Швеции. Они воевали на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

СМИ сообщили о гибели на Украине наемников из США, Канады и Швеции
Фото: ReutersReuters

Издание отмечает, что эту информацию предоставил командир иностранных бойцов Руслан Мирошниченко. Он сообщил, что погибшими были американцы Люк Люцишине и Брайан Янге, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и швед Эдвард Патриньяни. Газета отмечает, что наемники входили в состав «сил специальных операций» и 18 июля погибли при обстреле в районе села Григорьевка.

Представитель Государственного департамента США подтвердил информацию о том, что недавно в Донбассе погибли двое американских граждан. При этом имена погибших он не раскрыл.

Согласно данным Министерства обороны России, около 7107 иностранных наемников прибыло на Украину для противостояния российской армии. При этом в Вооруженных силах Украины в Донбассе остается менее 5 тысяч наемников. Отмечается, что трое из них — Эйден Эслин, Шоне Пиннер и Саадун Брагиме — были приговорены к расстрелу в ДНР. Они признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь.

Армия,Руслан Мирошниченко,Эйден Эслин,Шон Пиннер,Минобороны России,Госдеп США,
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