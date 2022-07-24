СМИ сообщили о гибели на Украине наемников из США, Канады и Швеции

В Донбассе на этой неделе погибли несколько наемников родом из США, Канады и Швеции. Они воевали на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
Издание отмечает, что эту информацию предоставил командир иностранных бойцов Руслан Мирошниченко. Он сообщил, что погибшими были американцы Люк Люцишине и Брайан Янге, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и швед Эдвард Патриньяни. Газета отмечает, что наемники входили в состав «сил специальных операций» и 18 июля погибли при обстреле в районе села Григорьевка.
Представитель Государственного департамента США подтвердил информацию о том, что недавно в Донбассе погибли двое американских граждан. При этом имена погибших он не раскрыл.
Согласно данным Министерства обороны России, около 7107 иностранных наемников прибыло на Украину для противостояния российской армии. При этом в Вооруженных силах Украины в Донбассе остается менее 5 тысяч наемников. Отмечается, что трое из них — Эйден Эслин, Шоне Пиннер и Саадун Брагиме — были приговорены к расстрелу в ДНР. Они признали себя виновными в терроризме и попытках насильственного захвата власти. Соответствующая статья УК ДНР предусматривает смертную казнь.