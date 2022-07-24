СМИ сообщили о гибели на Украине наемников из США, Канады и Швеции

В Донбассе на этой неделе погибли несколько наемников родом из США, Канады и Швеции. Они воевали на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Фото: Reuters Reuters

Издание отмечает, что эту информацию предоставил командир иностранных бойцов Руслан Мирошниченко. Он сообщил, что погибшими были американцы Люк Люцишине и Брайан Янге, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и швед Эдвард Патриньяни. Газета отмечает, что наемники входили в состав «сил специальных операций» и 18 июля погибли при обстреле в районе села Григорьевка.

Представитель Государственного департамента США подтвердил информацию о том, что недавно в Донбассе погибли двое американских граждан. При этом имена погибших он не раскрыл.