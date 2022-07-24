В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
49 минут назад

UKDJ: ВВС Британии увеличили число вылетов самолётов-разведчиков

RT на русскомиещё 5

Британские ВВС увеличили число вылетов самолётов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц с началом Россией военной спецоперации на Украине, в марте число вылетов достигло 18, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные Министерства обороны королевства.

Британские самолеты-разведчики стали втрое чаще летать у границ РФ
Фото: MoD / Crown copyright 2018MoD / Crown copyright 2018

В декабре 2021 года самолёты совершили шесть вылетов, в январе 2022 года — девять, а в феврале — до 12.

«На этой неделе британские самолёты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжают летать над Чёрным морем вблизи Украины, следя за российскими войсками», — сообщает портал.

В феврале заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов сообщил, что стратегические бомбардировщики США в 2021 году начали на 40% чаще летать у российских границ.

Армия,В мире,Михаил Попов,Совет безопасности РФ,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители