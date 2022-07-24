Британские самолеты-разведчики стали втрое чаще летать у границ РФ

Британские ВВС увеличили число вылетов самолётов-разведчиков RC-135 Rivet Joint в месяц с началом Россией военной спецоперации на Украине, в марте число вылетов достигло 18, сообщает портал UK Defence Journal со ссылкой на данные Министерства обороны королевства.

Фото: MoD / Crown copyright 2018 MoD / Crown copyright 2018

В декабре 2021 года самолёты совершили шесть вылетов, в январе 2022 года — девять, а в феврале — до 12.

«На этой неделе британские самолёты радиоэлектронной разведки RC-135 продолжают летать над Чёрным морем вблизи Украины, следя за российскими войсками», — сообщает портал.