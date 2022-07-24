Российские военные не пострадали во время теракта в Эс-Сукейлабии

Российские военнослужащие не пострадали в результате теракта, осуществленного боевиками в сирийском городе Эс-Сукейлабия. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов .

Он сообщил, что в городе Эс-Сукейлабия во время открытия храма Айя-София боевиками незаконных вооруженных формирований совершен теракт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства.

"24 июля в городе Эс-Сукейлабия провинции Хама во время церемонии открытия храма "Айя-София" боевиками незаконных вооруженных формирований совершен террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства", - заявил Герасимов во время брифинга.

Ранее агентство SANA сообщало, что террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России), базирующиеся на северо-западе Сирии, выпустили в воскресенье ракету по городу Эс-Сукейлабия в провинции Хама. По его информации, снаряд разорвался на площади, где проходили народные торжества по случаю открытия в этом христианском городе собора Святой Софии. По данным медицинских источников агентства, погибли двое мирных жителей, еще 12 доставлены с ранениями в больницу.