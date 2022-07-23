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28 минут назад

Welt: Шольц задерживает поставки обещанных систем ПВО на Украину

Ura.Ruиещё 2

Канцлер ФРГ Олаф Шольц якобы задерживает поставку на Украину 11 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T SLM, которые власти Киева хотят купить напрямую у немецкого производителя. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Шольца обвинили в задержке поставок систем ПВО Украине
Фото: ReutersReuters

«Украина хочет приобрести 11 систем ПВО Iris-T SLM у немецкого производителя <…> Для этих систем Киев подал экспортную заявку в правительство Германии три недели назад. Однако канцелярия еще не ответила на эту просьбу или просьбу о финансовой поддержке для покупки систем», — говорится в статье.

Стоимость 11 комплексов ПВО оценивается в примерно в1,5 млрд евро. Если контракт будет заключен, то в текущем году может быть осуществлена поставка лишь одной системы. На выполнение контракта в полном объеме уйдет от четырех до пяти лет, пишет газета.

Германия вместе с другими странами Запада стала наращивать поставки оружия Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако Берлин так и не начал поставлять Украине тяжелое вооружение. Ранее Welt писала, что Шольц нарушил обещание, которое дал президенту Украины Владимиру Зеленскому, и заметно сократил поставки вооружений, ограничиваясь отправкой раций и запчастей.

Армия,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,
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