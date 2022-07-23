"Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме. Деньги, оружие, техника, люди - и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности. Однако с каждым днем борьба эта оборачивается для них не самым лучшим образом. Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск", - рассказал Кадыров.