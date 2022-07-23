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19 минут назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры брошенного лагеря ВСУ

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры брошенного украинскими военными лагеря. Кадыров поделился впечатлениями от успехов ВС РФ.

"Что только не сделали западноевропейские страны для Украины, чтобы борьба до последнего украинца протекала в штатном режиме. Деньги, оружие, техника, люди - и это лишь малая часть их якобы благородной деятельности. Однако с каждым днем борьба эта оборачивается для них не самым лучшим образом. Солдаты бегут, техника уничтожается, а оружие благополучно переходит в распоряжение союзных войск", - рассказал Кадыров.

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Глава Чечни добавил, что моральный дух украинских солдат падает, и предположил, что западное оружие не доходит должным образом до военных, но вместо этого "таинственным образом тает в карманах властей".

Ранее Кадыров показал закупленные для чеченских военных "АХМАТ-мобили". Бронемашины созданы с учетом пожеланий и опыта принимавших участие в спецоперации на Украине чеченских бойцов.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Верховный суд,
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