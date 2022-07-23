Турция раскрыла реакцию России на ракетный удар по порту Одессы

Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о ситуации с обстрелом одесского порта. Он отметил, что российская сторона связалась с ним и заверила в своей невиновности. Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация об ракетно-артиллерийском ударе по Одессе. По данным журналистов, снаряды якобы попали по городскому порту.

Хулуси Акар подчеркнул, что россияне практически сразу после появления информации об обстреле порта обратились к нему. Они категорически отрицали свою принадлежность к этому инциденту. Кроме того, заверили в том, что ведут тщательное расследование происшествия.

В ООН подвергли резкому осуждению удар по Одессе. В организации подчеркнули, что находящиеся на портовых складах продукты жизненно необходимы в сложившейся в мире ситуации, дополняет издание News.ru.