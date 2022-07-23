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8 минут назад

Турция раскрыла реакцию России на ракетный удар по порту Одессы

Илья Родин

Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о ситуации с обстрелом одесского порта. Он отметил, что российская сторона связалась с ним и заверила в своей невиновности. Об этом пишет Reuters.

Турция раскрыла реакцию России на ракетный удар по порту Одессы
Фото: Военное обозрениеВоенное обозрение

Отмечается, что ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация об ракетно-артиллерийском ударе по Одессе. По данным журналистов, снаряды якобы попали по городскому порту.

Хулуси Акар подчеркнул, что россияне практически сразу после появления информации об обстреле порта обратились к нему. Они категорически отрицали свою принадлежность к этому инциденту. Кроме того, заверили в том, что ведут тщательное расследование происшествия.

Стали известны последствия ракетного удара вблизи порта в Одессе

В ООН подвергли резкому осуждению удар по Одессе. В организации подчеркнули, что находящиеся на портовых складах продукты жизненно необходимы в сложившейся в мире ситуации, дополняет издание News.ru.

СМИ сообщили ранее, что в Стамбуле после долгих и сложных переговоров заключено соглашение о поставках зерна и удобрений. Со стороны Турции его подписал Хулуси Акар.

Армия,Хулуси Акар,ООН,
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