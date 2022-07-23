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45 минут назад

Стали известны последствия ракетного удара вблизи порта в Одессе

Lenta.ru

В результате ракетного удара по объектам в морском порту Одессы, предположительно, уничтожены два объекта ВМС Украины. Последствия происшествия стали известны авторам Telegram-канала «Военный обозреватель».

Стали известны последствия ракетного удара вблизи порта в Одессе
Фото: телеграм-канал Военный обозреватель"телеграм-канал Военный обозреватель"

По их информации, от удара пострадали гидрографическое судно и десантно-штурмовой катер L 451 «Малин» ВМС Украины. В канале опубликовано фото очевидцев.

Ранее военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок сообщил, что по украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар. Военкор уточнил, что украинские ресурсы подтверждают попадание двух ракет по морскому порту Одессы.

Вблизи порта в Одессе нанесен ракетный удар

На происшествие сразу отреагировали в ООН. Представитель генерального секретаря организации Антониу Гуттериша заявил, что он «однозначно осуждает» ракетный удар. По словам представителя, подобная атака ставит под угрозу достигнутые в пятницу, 22 июля, договоренности по вывозу зерна из украинских портов.

Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок, а также определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю — в том числе через одесский порт.

Армия,Юрий Котенок,ООН,
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