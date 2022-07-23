Сирийские военные не пропустили колонну американских БТР

Военнослужащие сирийской армии активно противодействуют попыткам американских солдат проехать в охраняемые ими населенные пункты. Так, на днях сирийцы не пропустили в деревню Телль-Захаб пять БТР ВС США и пикап курдского ополчения. Об этом пишет агентство SANA.

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Отмечается, что в конечном итоге американцам пришлось развернуть технику и покинуть район.

В агентстве пояснили, что местные жители нередко сами приглашают солдат США в свои деревни, но в большинстве случаев такие визиты незаконны.

Президент Ирана Эбрахим Раиси ранее выступил на трехсторонней встрече в Тегеране. На ней обсуждались пути решения сирийского кризиса.