Сирийские военные не пропустили колонну американских БТР

Военнослужащие сирийской армии активно противодействуют попыткам американских солдат проехать в охраняемые ими населенные пункты. Так, на днях сирийцы не пропустили в деревню Телль-Захаб пять БТР ВС США и пикап курдского ополчения. Об этом пишет агентство SANA.
Отмечается, что в конечном итоге американцам пришлось развернуть технику и покинуть район.
В агентстве пояснили, что местные жители нередко сами приглашают солдат США в свои деревни, но в большинстве случаев такие визиты незаконны.
Президент Ирана Эбрахим Раиси ранее выступил на трехсторонней встрече в Тегеране. На ней обсуждались пути решения сирийского кризиса.
Он потребовал, чтобы Вашингтон как можно скорее вывел свои вооруженные группировки из Сирии. По его мнению, они дестабилизируют обстановку в регионе.