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53 минуты назад

Сирийские военные не пропустили колонну американских БТР

Илья Родин

Военнослужащие сирийской армии активно противодействуют попыткам американских солдат проехать в охраняемые ими населенные пункты. Так, на днях сирийцы не пропустили в деревню Телль-Захаб пять БТР ВС США и пикап курдского ополчения. Об этом пишет агентство SANA.

Сирийские военные не пропустили колонну американских БТР
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в конечном итоге американцам пришлось развернуть технику и покинуть район.

В агентстве пояснили, что местные жители нередко сами приглашают солдат США в свои деревни, но в большинстве случаев такие визиты незаконны.

Президент Ирана Эбрахим Раиси ранее выступил на трехсторонней встрече в Тегеране. На ней обсуждались пути решения сирийского кризиса.

Он потребовал, чтобы Вашингтон как можно скорее вывел свои вооруженные группировки из Сирии. По его мнению, они дестабилизируют обстановку в регионе.

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