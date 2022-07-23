Раскрыт процент неспособных летать F-35

По состоянию на февраль 36 из 450 — восемь процентов — истребителей пятого поколения F-35 Lightning II не были способны летать из-за неполадок с двигателем F135. Процент таких самолетов раскрыт в отчете Счетной палаты США, сообщает The Drive.

Отмечается, что в январе не могли взлететь 40 истребителей. Согласно отчету, программа F-35 Lightning II в части F135 сталкивается с дефицитом запасных частей, рабочей силы и складов технического обслуживания, а также разногласиями между между производителем двигателя, компанией Pratt & Whitney, и офисом Joint Strike Fighter.

В Пентагоне намерены довести число неспособных взлетать F-35 Lightning IIдо шести процентов.

В августе 2021 года Defense News писало, что Пентагон задумал создание вариантов более эффективного и мощного двигателя F135 истребителя F-35 Lightning II.