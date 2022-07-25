В акватории Днепровского лимана российские военные сорвали попытку высадки с катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате огневого поражения два десантных катера военно-морских сил Украины с находившимися на борту диверсантами были уничтожены.