ВВС США получат самолет с гибридным крылом

Военно-воздушные силы (ВВС) США запланировали построить и поднять в воздух демонстратор самолета с гибридным крылом, сообщает The Drive.

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Первый полет изделие должно совершить в 2026 году. Ожидается, что новый самолет «обеспечивает как минимум на 30 процентов большую аэродинамическую эффективность, чем коммерческие и военные самолеты семейств Boeing 767 и Airbus A330». Издание указывает, что первый самолет послужил основой KC-46A Pegasus, а второй — A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT), поэтому допускает, что перспективное изделие может оказаться воздушным танкером KC-Z.

В публикации отмечают, что опционально новый самолет может отличаться стелс-характеристиками и приведет к «сокращению расхода топлива в миссии не менее чем на 60 процентов по сравнению с современными технологиями».

19 июля прототип южнокорейского перспективного многофункционального истребителя KF-21 Boramae поколения 4++ выполнил первый полет.