В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
40 минут назад

ВВС США получат самолет с гибридным крылом

Lenta.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США запланировали построить и поднять в воздух демонстратор самолета с гибридным крылом, сообщает The Drive.

ВВС США получат самолет с гибридным крылом
Фото: ShutterstockShutterstock

Первый полет изделие должно совершить в 2026 году. Ожидается, что новый самолет «обеспечивает как минимум на 30 процентов большую аэродинамическую эффективность, чем коммерческие и военные самолеты семейств Boeing 767 и Airbus A330». Издание указывает, что первый самолет послужил основой KC-46A Pegasus, а второй — A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT), поэтому допускает, что перспективное изделие может оказаться воздушным танкером KC-Z.

В публикации отмечают, что опционально новый самолет может отличаться стелс-характеристиками и приведет к «сокращению расхода топлива в миссии не менее чем на 60 процентов по сравнению с современными технологиями».

19 июля прототип южнокорейского перспективного многофункционального истребителя KF-21 Boramae поколения 4++ выполнил первый полет.

Ранее обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что истребитель поколения 4++ МиГ-35, который должен был обеспечить Воздушно-космическим силам России необходимую мощь, а стране — возможность заработка на его экспорте, оказался полным провалом.

Армия,Boeing,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители