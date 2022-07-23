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12 минут назад

Российская авиация уничтожила до 200 бойцов ВСУ в Днепропетровской области

RT на русском

Авиация России уничтожила в Днепропетровской области до 200 человек личного состава ВСУ, заявили в российском Минобороны.

Авиация России уничтожила около 200 бойцов ВСУ под Днепропетровском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В населённом пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до 200 человек личного состава», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Также уничтожены девять артиллерийских орудий и военная техника.

В Донбассе погибли два американца, воевавших на стороне ВСУ

Ранее российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе в Краматорске (ДНР).

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