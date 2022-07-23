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1 час назад

В России американский HIMARS на Украине признали сложной целью

Lenta.ru

Реактивные системы залпового огня High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) американского производства с корректируемыми ракетами на Украине являются сложной целью, однако Вооруженные силы (ВС) России научились их уничтожать, признался «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Конечно, американская РСЗО с корректируемыми ракетами — это сложная цель/ И на первых порах сработал эффект неожиданности. Но сейчас ВС РВС РФ уже накопили опыт. И российские специалисты сегодня понимают, как обнаруживать HIMARS, а также как организовывать противовоздушную оборону объектов. И с успехом реализуют эти знания», — сказал специалист.

По его словам, на Украине HIMARS используются по принципу «ударил–беги».

«Быстро наносят удар, и тут же расчет РСЗО сворачивается, уходят. Удар наносит обычно только одна установка. Таким образом украинские военные старались быть максимально незаметными для российских средств наблюдения», — уточнил эксперт.

В июле Минобороны России сообщило, что российские военные с 5 по 20 июля с помощью высокоточного оружия наземного и воздушного базирования уничтожили четыре пусковые установки и одну транспортно-заряжающую машину HIMАRS.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

В том же месяце военный эксперт Алексей Леонков заявил, что назвал при помощи поставок HIMARS на Украину американские военные хотят изучить принципы работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Армия,Видео,Алексей Леонков,Верховный суд,Минобороны России,
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