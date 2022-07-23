«Конечно, американская РСЗО с корректируемыми ракетами — это сложная цель/ И на первых порах сработал эффект неожиданности. Но сейчас ВС РВС РФ уже накопили опыт. И российские специалисты сегодня понимают, как обнаруживать HIMARS, а также как организовывать противовоздушную оборону объектов. И с успехом реализуют эти знания», — сказал специалист.