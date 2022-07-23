Бербок признала сложности с круговыми обменами вооружением для Украины

Так называемые круговые обмены вооружением для Украины работают не так, как планировалось. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Bild, которое опубликовано в субботу, Германия должна продолжать поддержку Киева в сфере обороны, но помнить о своих обязательствах перед НАТО.

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"Мы смотрим, что можно сделать [для поддержки], в том числе в контексте круговых обменов, которые функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось", - сказала она.

По словам Бербок, ФРГ постоянно оказывает Украине помощь. "Однако есть одно "но" - это не идеально. Абсолютно понятно, что если бы Украина имела бы военное превосходство, то ситуация была бы другая", - добавила она. "Одновременно с этим у нас есть обязательства в рамках НАТО", - указала Бербок.

Круговой обмен означает, что восточноевропейские страны поставляют на Украину оружие советского производства и получают взамен технику из Германии. Оружие советского производства украинским солдатам легче использовать, чем новое для них западное оборудование. В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о дальнейших поставках в ближайшее время вооружений на Украину в ходе так называемого кругового обмена.