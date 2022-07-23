Бербок признала сложности с круговыми обменами вооружением для Украины

Так называемые круговые обмены вооружением для Украины работают не так, как планировалось. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Bild, которое опубликовано в субботу, Германия должна продолжать поддержку Киева в сфере обороны, но помнить о своих обязательствах перед НАТО.
"Мы смотрим, что можно сделать [для поддержки], в том числе в контексте круговых обменов, которые функционируют, по всей видимости, не так, как планировалось", - сказала она.
По словам Бербок, ФРГ постоянно оказывает Украине помощь. "Однако есть одно "но" - это не идеально. Абсолютно понятно, что если бы Украина имела бы военное превосходство, то ситуация была бы другая", - добавила она. "Одновременно с этим у нас есть обязательства в рамках НАТО", - указала Бербок.
Круговой обмен означает, что восточноевропейские страны поставляют на Украину оружие советского производства и получают взамен технику из Германии. Оружие советского производства украинским солдатам легче использовать, чем новое для них западное оборудование. В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о дальнейших поставках в ближайшее время вооружений на Украину в ходе так называемого кругового обмена.
Также Киев получает орудие от Берлина напрямую. 21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 "с подготовленными украинскими экипажами". Он уточнил, что это уже шестой вид артиллерии 155-го калибра, который получил Киев. В тот же день германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня типа Mars, 22 грузовика и 80 пикапов.