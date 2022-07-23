В Херсоне рассказали, что мост через Днепр обстреляли американцы

За обстрелами Херсонской области реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS стоят специалисты из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации региона Кирилла Стремоусова.

«За обстрелами Антоновского моста стоят не украинские националисты. Это конкретные действия американцев. Стреляют по мосту американские специалисты, прибывшие в Украину», — заявил он.

Замглавы считает, что мост в любом случае восстановят, над этим работают военные и гражданские инженеры. При этом, в случае необходимости, через Днепр в течение нескольких часов развернут понтонные переправы.

Ранее войска Украины нанесли несколько ударов по дамбе ГЭС в Новой Каховке и Антоновскому мосту через Днепр возле Херсона. Часть пролетов моста получила значительные повреждения, движение грузовиков по нему перекрыто и направлено в Новую Каховку, где берега Днепра соединены дорогой на дамбе. В ночь на 21 июля Киев вновь пытался атаковать Антоновский мост, все 12 ракет HIMARS были сбиты ПВО.