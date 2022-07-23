В Донбассе погибли два американца, воевавших на стороне ВСУ

Двое граждан США, которые, предположительно, воевали на стороне ВСУ, недавно погибли в Донбассе, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
«Мы можем подтвердить, что двое американских граждан недавно погибли в регионе Донбасс», — заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства. Имена погибших не сообщаются.
В июне Госдепартамент подтвердил информацию о гибели на Украине гражданина США Стивена Забельски и повторил призыв к соотечественникам воздержаться от поездок в эту страну.
При этом США в рамках противостояния России продолжают заверять Киев, что обязательно помогут ему якобы в его «личной» борьбе с Москвой. Так, 15 июня президент США Джо Байден в очередной раз пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь еще на один миллиард долларов. Не исключено, что она будет обеспечена Западом в обмен на поставки украинского зерна. Также в начале июня Байден объявил об обязательной отправке Киеву реактивных систем залпового огня высокой дальности и заявил о высокой вероятности членства Украины в ЕС.