В июне Госдепартамент подтвердил информацию о гибели на Украине гражданина США Стивена Забельски и повторил призыв к соотечественникам воздержаться от поездок в эту страну.

При этом США в рамках противостояния России продолжают заверять Киев, что обязательно помогут ему якобы в его «личной» борьбе с Москвой. Так, 15 июня президент США Джо Байден в очередной раз пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь еще на один миллиард долларов. Не исключено, что она будет обеспечена Западом в обмен на поставки украинского зерна. Также в начале июня Байден объявил об обязательной отправке Киеву реактивных систем залпового огня высокой дальности и заявил о высокой вероятности членства Украины в ЕС.