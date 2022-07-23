В Минобороны сообщили об уничтожении позиций ВСУ группой спецназа ЗВО

Группа специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в ходе разведывательно-поисковых действий вскрыла замаскированный опорный пункт и бронетехнику ВСУ, навела по ним точный огонь артиллерии.
"Для точного наведения огня артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники противника группе предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии", - говорится в комментариях ведомства к опубликованным в субботу кадрам боевой работы подразделений спецназа.
На видео показано, как группа дозора готовится к выполнению боевого задания и выдвигается в район его выполнения. Также показана работа снайпера, который ведет разведку и огневое прикрытие группы, определяя приоритетные цели.
Уточняется, что в состав группы, которая вышла в район предположительного расположения танковых подразделений ВСУ, вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики.
"Производили поисково-разведывательные действия, наткнулись на "секрет" противника в количестве около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам", - сказал на камеру командир группы спецназа.