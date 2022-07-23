В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
17 минут назад

В Минобороны России сообщили об уничтожении позиций ВСУ группой спецназа ЗВО

ТАССиещё 7

Группа специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в ходе разведывательно-поисковых действий вскрыла замаскированный опорный пункт и бронетехнику ВСУ, навела по ним точный огонь артиллерии.

В Минобороны сообщили об уничтожении позиций ВСУ группой спецназа ЗВО
Фото: ТАССТАСС

"Для точного наведения огня артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники противника группе предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии", - говорится в комментариях ведомства к опубликованным в субботу кадрам боевой работы подразделений спецназа.

На видео показано, как группа дозора готовится к выполнению боевого задания и выдвигается в район его выполнения. Также показана работа снайпера, который ведет разведку и огневое прикрытие группы, определяя приоритетные цели.

Уточняется, что в состав группы, которая вышла в район предположительного расположения танковых подразделений ВСУ, вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики.

"Производили поисково-разведывательные действия, наткнулись на "секрет" противника в количестве около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам", - сказал на камеру командир группы спецназа.

Армия,Минобороны России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители