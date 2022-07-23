В Минобороны сообщили об уничтожении позиций ВСУ группой спецназа ЗВО

"Для точного наведения огня артиллерии по скоплению живой силы и бронетехники противника группе предстояло выдвинуться в район поисковых действий, обнаружить опорные пункты подразделений ВСУ, уточнить их координаты и навести огонь артиллерии", - говорится в комментариях ведомства к опубликованным в субботу кадрам боевой работы подразделений спецназа.