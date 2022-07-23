Байден отказался давать Украине ракеты для HIMARS дальностью 300 километров

«Есть некоторые средства, которые, как дал понять президент, предоставить он не готов. В их числе дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность 300 километров. Он считает, что, хотя ключевая цель США — делать все необходимое для поддержки и обороны Украины, другая задача состоит в том, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы скатываемся к третьей мировой войне», — заявил политик на Аспеновском форуме по безопасности.