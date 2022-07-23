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24 минуты назад

Байден не даст Украине ракеты для HIMARS дальностью 300 километров

Елена Прошина

Американский президент Джо Байден не готов передать Киеву ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью в 300 километров, так как Вашингтон стремится избежать третьей мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на его советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

Байден отказался давать Украине ракеты для HIMARS дальностью 300 километров
Фото: ReutersReuters

«Есть некоторые средства, которые, как дал понять президент, предоставить он не готов. В их числе дальнобойные ракеты ATACMS, которые имеют дальность 300 километров. Он считает, что, хотя ключевая цель США — делать все необходимое для поддержки и обороны Украины, другая задача состоит в том, чтобы не оказаться в ситуации, когда мы скатываемся к третьей мировой войне», — заявил политик на Аспеновском форуме по безопасности.

По заявлению Вашингтона, Киев получает реактивные системы залпового огня HIMARS с управляемыми реактивными снарядами GMLRS дальностью 80 километров, хотя установки имеют возможность стрельбы оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Ранее США передали Украине 12 РСЗО HIMARS и объявили о готовящихся поставках еще четырех подобных систем. В Минобороны России заявили, что ВС РФ высокоточным оружием уничтожили четыре пусковых установки РСЗО HIMARS, поставленных украинским войскам из США.

Армия,Джозеф Байден,Верховный суд,Минобороны России,
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