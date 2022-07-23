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36 минут назад

Кадыров похвастался покупкой «Ахмат-мобилей» для чеченских бойцов

Ura.Ru

На основе рекомендаций и пожеланий чеченских боевиков, участвовавших в спецоперации РФ на Украине, создан «Ахмат-мобиль». Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров похвастался покупкой «Ахмат-мобилей» для чеченских бойцов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эти бронемобили собраны с учетом пожеланий и опыта наших бойцов, принимавших участие в спецоперации на Украине. Техника добротная, мощная и надежная. Несмотря на грузный вид, „АХМАТ-мобиль“ — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — разъяснил Кадыров в telegram-канале.

По его словам, техника приобретена для нужд военных. При этом он не раскрыл производителя закупленных автомобилей. Известно, что «Ахмат-мобиль» спроектирован за минимально короткие сроки, работать над ним начали еще в марте.

Ранее Кадыров сообщал, что Чечня уже разрабатывает план демилитаризации стран НАТО. Также он писал, что поведение некоторых западных стран сравнимо с поведением щенят. Кадыров обещал, что будет добивать зло в странах НАТО.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,НАТО,
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