К Болгарии прибило часть ракеты «Панциря-С1»

На пляж между болгарскими городами Поморие и Ахелой выбросило обломки российской зенитной ракеты. Обнаружившие ее туристы немедленно вызвали представителей экстренных служб. Об этом пишет портал NOVA.

Фото: nova.bg nova.bg

Отмечается, что с высокой долей вероятности, это хвостовая часть ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», состоящего на вооружении ВС РФ.

По данным издания, хвостовик не представляет опасности.