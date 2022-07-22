К Болгарии прибило часть ракеты «Панциря-С1»

На пляж между болгарскими городами Поморие и Ахелой выбросило обломки российской зенитной ракеты. Обнаружившие ее туристы немедленно вызвали представителей экстренных служб. Об этом пишет портал NOVA.
Отмечается, что с высокой долей вероятности, это хвостовая часть ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», состоящего на вооружении ВС РФ.
По данным издания, хвостовик не представляет опасности.
Госкорпорация «Ростех» опубликовала видеоролик, на котором представлены вооружения и военная техника, которые применяются в спецоперации на Украине. Среди показанных машин есть и ЗРПК «Панцирь-С1», сообщает «Лента.ру».