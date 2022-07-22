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54 минуты назад

К Болгарии прибило часть ракеты «Панциря-С1»

Елена Прошина

На пляж между болгарскими городами Поморие и Ахелой выбросило обломки российской зенитной ракеты. Обнаружившие ее туристы немедленно вызвали представителей экстренных служб. Об этом пишет портал NOVA.

К Болгарии прибило часть ракеты «Панциря-С1»
Фото: nova.bgnova.bg

Отмечается, что с высокой долей вероятности, это хвостовая часть ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», состоящего на вооружении ВС РФ.

По данным издания, хвостовик не представляет опасности.

Госкорпорация «Ростех» опубликовала видеоролик, на котором представлены вооружения и военная техника, которые применяются в спецоперации на Украине. Среди показанных машин есть и ЗРПК «Панцирь-С1», сообщает «Лента.ру».

Армия,Верховный суд,Ростех,
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