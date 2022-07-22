Ракетный эсминец США вышел в Финский залив

Находившийся в порту финской столицы Хельсинки для пополнения запасов американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke вышел в море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 6-й оперативной флот США.

Фото: Mr. Paul Farley/U.S. Navy Mr. Paul Farley/U.S. Navy

По данным агентства, 16-17 июля он проводил учения с боевыми кораблями Финляндии и Швеции в северной части Балтийского моря.

19 июля ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки. Как заявляли в диппредставительстве США, прибытие эсминца в Финляндию — это «еще одна демонстрация приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО».

USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke. Корабль имеет длину 154 м и ширину 18 м, а его экипаж составляет порядка 330 человек. В зависимости от поставленных задач судно может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.