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1 час назад

Ракетный эсминец ВМС США вышел в Финский залив после учений с Финляндией и Швецией

Газета.Ru

Находившийся в порту финской столицы Хельсинки для пополнения запасов американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke вышел в море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на 6-й оперативной флот США.

Ракетный эсминец США вышел в Финский залив
Фото: Mr. Paul Farley/U.S. NavyMr. Paul Farley/U.S. Navy

По данным агентства, 16-17 июля он проводил учения с боевыми кораблями Финляндии и Швеции в северной части Балтийского моря.

19 июля ракетный эсминец USS Arleigh Burke зашел в порт Хельсинки. Как заявляли в диппредставительстве США, прибытие эсминца в Финляндию — это «еще одна демонстрация приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО».

USS Arleigh Burke (DDG 51) — ракетный эсминец класса Arleigh Burke. Корабль имеет длину 154 м и ширину 18 м, а его экипаж составляет порядка 330 человек. В зависимости от поставленных задач судно может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.

5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Минобороны России прорабатывает ответы на случай размещения инфраструктуры Североатлантического альянса у российских границ.

Армия,Дмитрий Песков,Минобороны России,НАТО,
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