Политолог спрогнозировал итоги спецоперации на Украине

Вероятным результатом российской военной специальной операции на Украине станет распад старого миропорядка, в котором царил глобальный либеральный империализм, навязанный США, заявил российский политолог Сергей Караганов в интервью американской газете The New York Times (NYT).

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По словам эксперта, когда начался военный конфликт, все видели, как глубоко Киев взаимодействует с НАТО. Запад «превратил Украину в копье», которое направил «в самое сердце» России, отметил политолог. По его словам, кризис на Украине назревал несколько десятилетий, и Москва решила действовать на опережение.

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«Это экзистенциальный конфликт для многих современных западных элит, которые сейчас терпят неудачу и теряют доверие населения. Чтобы отвлечь внимание, им нужен враг», — отметил он.

По мнению Караганова, украинцев «используют как пушечное мясо в войне за сохранение рушащегося господства западных элит». При этом он уверен, что для России это борьба не только за сохранение своих элит, но и самого государства.

По мнению специалиста, чем больше отдаляется Россия от Запада, тем лучше для нее.

«Если Россия хочет развиваться и продолжать быть гордым и суверенным государством, то она должна бороться за место в будущем мировом порядке», — добавил он.

По мнению Караганова, итогом и победой России на Украине станет «освобождение Донбасса от киевского режима, которое находится на финальной стадии, а затем южной и восточной частей Украины». По его словам, Москве нужен нейтралитет и полная демилитаризация территорий, оставшихся под контролем Киева.

«Украина — важная, но малая часть процесса распада старого мирового порядка, в котором царил глобальный либеральный империализм, навязанный США», — объяснил он. По его словам, в появившемся после спецоперации новом мире Россия будет играть свою естественную роль «цивилизации цивилизаций». «Она должна стать северным балансиром в этой системе», — подчеркнул он.