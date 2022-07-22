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51 минуту назад

Мизинцев: украинские боевики похищают пророссийских граждан

Ura.Ru

Боевики теробороны в Сумской области Украины находят граждан, выражающих пророссийские взгляды, применяют к ним физическое насилие и увозят в неизвестном направлении. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев: украинские боевики похищают пророссийских граждан
Фото: ReutersReuters

«В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписка в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей до настоящего времени ничего неизвестно», — доложил Мизинцев в ходе брифинга.

Кроме того, как известно из заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, ВСУ заминировали в ДНР хранилища радиоактивных и химических отходов и планируют их взорвать при отступлении. Мизинцев считает, что Киев в скором времени вновь обвинит российские подразделения в якобы создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины.

На территории Украины с 24 февраля проходит специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. Ее основной целью президент России Владимир Путин заявлял освобождение территорий ЛНР и ДНР.

Армия,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,НЦУО РФ,СБУ,
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