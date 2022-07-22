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10 минут назад

Стало известно о захвате группы украинских военных под Северском

Lenta.ru

Российские военные войсковой группировки «Отважные» захватили большую группу украинских военных под Северском в Донецкой народной республике. Об этом сообщает «Русская Весна».

Стало известно о захвате группы украинских военных под Северском
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что тактика российских военнослужащих демонстрирует свою эффективность за счет окружения города и «выдавливания» противника из жилого сектора.

Изданию стало известно, что темпы наступления в этом случае оказываются ниже, однако потери среди Вооруженных сил России и мирного населения минимальны.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью покинули Северск, однако за город еще продолжаются бои.

Армия,Андрей Марочко,
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