Стало известно о захвате группы украинских военных под Северском

Российские военные войсковой группировки «Отважные» захватили большую группу украинских военных под Северском в Донецкой народной республике. Об этом сообщает «Русская Весна».

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Отмечается, что тактика российских военнослужащих демонстрирует свою эффективность за счет окружения города и «выдавливания» противника из жилого сектора.

Изданию стало известно, что темпы наступления в этом случае оказываются ниже, однако потери среди Вооруженных сил России и мирного населения минимальны.