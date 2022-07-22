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1 час назад

США передадут Украине 580 дронов-камикадзе

Елена Прошина

Координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби рассказал на брифинге, что Вашингтон направит Киеву очередной пакет военной помощи. В него войдут 580 БПЛА. Об этом пишет РИА «Новости».

США передадут Украине 580 дронов-камикадзе
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что США намереваются отправить украинским военным тактические беспилотники Phoenix Ghost, которые представляют собой барражирующие боеприпасы. Разработчиком дронов является американская компания Aevex Aerospace.

Кирби пояснил, что общая стоимость аппаратов составит порядка $100 млн.

По данным агентства, в пакет также включены четыре РСЗО HIMARS, разнообразные боеприпасы для поставленных в предыдущих пакетах артиллерийских орудий, транспортные средства.

Ранее сообщалось, что российские системы РЭБ успешно справляются с применяемыми операторами ВСУ беспилотниками и дронами, в том числе и с Phoenix Ghost.

Армия,Джон Кирби,
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