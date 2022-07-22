США передадут Украине 580 дронов-камикадзе

Координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби рассказал на брифинге, что Вашингтон направит Киеву очередной пакет военной помощи. В него войдут 580 БПЛА. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что США намереваются отправить украинским военным тактические беспилотники Phoenix Ghost, которые представляют собой барражирующие боеприпасы. Разработчиком дронов является американская компания Aevex Aerospace.

Кирби пояснил, что общая стоимость аппаратов составит порядка $100 млн.

По данным агентства, в пакет также включены четыре РСЗО HIMARS, разнообразные боеприпасы для поставленных в предыдущих пакетах артиллерийских орудий, транспортные средства.