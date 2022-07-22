Белый дом прокомментировал возможность поставок истребителей Украине

США не будут поставлять Украине истребители в ближайшее время, заявил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, пишет РИА Новости.

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По его словам, Вашингтон пока не обсуждает этот вопрос.

«Мы не рассматриваем возможность отправки истребителей на Украину в ближайшее время», — прокомментировал представитель адмиадминистрации президента США Джо Джо Байдена.

Кирби уточнил, что американская сторона постоянно контактирует с Киевом для оценки потребностей Украины в оружии, в том числе реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Он добавил, что США остаются нацелены на обучение и поддержку украинских военных в рамках поставок тех видов оружия, которые уже получают Вооруженные силы Украины.