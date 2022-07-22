Китай ввел в строй подлодку с необычной рубкой

Новая дизель-электрическая подводная лодка пополнила флот Китая. Ее тактико-технические характеристики пока не раскрываются. Эксперты полагают, что за счет конструктивных особенностей она будет менее заметной, чем принятые ранее на вооружение суда. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на источники.

Фото: Twitter Twitter

Отмечается, что Пекин ввел подлодку в строй без излишней огласки, практически тайно. Ее данные, включая название, не раскрываются для широкой общественности. Но в сети широко распространились фотографии субмарины, которые позволяют делать определенные выводы об ее свойствах и возможностях.

Источник в НОР Китая пояснил, что судно модифицированного проекта ввели в строй «совсем недавно». Она пришла на смену устаревшим морально и технически субмаринам. По его словам, подводную лодку приписали к флоту, который находится в оперативном подчинении Восточного командования.

По сведениям издания, субмарина конструктивно напоминает новейшую шведскую подводную лодку типа «Блекинге». На ее верхней палубе располагается «башнеподобный объект», предназначенный для наблюдения за океанской поверхностью. Кроме того, на нем находятся перископ, радары и антенны.