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39 минут назад

ВВС Британии приостановили несущественные полеты истребителей Typhoon

Газета.Ru

Королевские военно-воздушные силы Великобритании решили приостановить несущественные полеты истребителей Typhoon, потенциально оставляя воздушное пространство страны без защиты, пишет Daily Mail со ссылкой на Twitter ВВС.

В Британии ограничили полеты истребителей Typhoon
Фото: Vadim Ghirda/APVadim Ghirda/AP

Как заявили в британских военно-воздушных силах, приостановка связана с технической неисправностью, «которая может повлиять на безопасную работу катапультного кресла». Подчеркивается, что наземные экипажи пытаются разобраться с проблемой.

«Эта временная мера предосторожности, но она вызовет беспокойство у военного командования, поскольку истребители Typhoon являются основой ПВО Великобритании», — отмечается в публикации Daily Mail.

Ранее журналисты Sky News сообщали, что крупнейшая военно-воздушная база Великобритании Brize Norton в Оксфордшире временно остановила полеты из-за рекордной жары. Из-за жаркой погоды асфальтное покрытие взлетно-посадочной полосы базы королевских ВВС растаяло, стало липким и небезопасным для использования.

Также сообщалось, что из-за жары была остановлена и работа авиабазы ВВС Великобритании RAF Cranwell.

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