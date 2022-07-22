В Британии ограничили полеты истребителей Typhoon

Королевские военно-воздушные силы Великобритании решили приостановить несущественные полеты истребителей Typhoon, потенциально оставляя воздушное пространство страны без защиты, пишет Daily Mail со ссылкой на Twitter ВВС.

Фото: Vadim Ghirda/AP Vadim Ghirda/AP

Как заявили в британских военно-воздушных силах, приостановка связана с технической неисправностью, «которая может повлиять на безопасную работу катапультного кресла». Подчеркивается, что наземные экипажи пытаются разобраться с проблемой.

«Эта временная мера предосторожности, но она вызовет беспокойство у военного командования, поскольку истребители Typhoon являются основой ПВО Великобритании», — отмечается в публикации Daily Mail.

Ранее журналисты Sky News сообщали, что крупнейшая военно-воздушная база Великобритании Brize Norton в Оксфордшире временно остановила полеты из-за рекордной жары. Из-за жаркой погоды асфальтное покрытие взлетно-посадочной полосы базы королевских ВВС растаяло, стало липким и небезопасным для использования.