К Болгарии прибило часть ракеты «Панциря-С1»

Часть ракеты российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» прибило к черноморскому берегу Болгарии. Об этом сообщает NOVA.

Фото: nova.bg nova.bg

Обнаружившие находку на пляже туристы испугались, немедленно вызвав полицию. По мнению экспертов, речь идет о хвостовой части российской зенитной ракеты. Отмечается, что она не представляет опасности.

Ранее госкорпорация «Ростех» показала на видео наземную военную технику, которая участвует в специальной военной операции России на Украине. На записи показали боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танк Т-90М «Прорыв», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».