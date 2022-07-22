В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

К болгарскому пляжу прибило часть российской ракеты ЗРПК «Панцирь-С1»

Lenta.ru

Часть ракеты российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» прибило к черноморскому берегу Болгарии. Об этом сообщает NOVA.

К Болгарии прибило часть ракеты «Панциря-С1»
Фото: nova.bgnova.bg

Обнаружившие находку на пляже туристы испугались, немедленно вызвав полицию. По мнению экспертов, речь идет о хвостовой части российской зенитной ракеты. Отмечается, что она не представляет опасности.

Ранее госкорпорация «Ростех» показала на видео наземную военную технику, которая участвует в специальной военной операции России на Украине. На записи показали боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танк Т-90М «Прорыв», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

В конце июня отдыхающих в Ленинградской области напугал военный корабль, проплывавший недалеко от берега. Поскольку очевидцы не смогли разглядеть опознавательных знаков, они допустили, что он может проходить испытания.

Армия,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители