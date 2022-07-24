Пентагон создал особое подразделение по изучению и уничтожению НЛО

Министерство обороны США создало особое подразделение, которое будет заниматься изучением неопознанных объектов в космосе, в воздухе и в воде. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

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Подразделение будет называться «Управление по анализу аномалий во всех средах» (All-domain Anomaly Resolution Office - AARO). Одной из его задач будет «смягчение угроз» от неопознанных объектов, включающее их уничтожение. Директором управления назначен главный научный сотрудник Центра ракетно-космической разведки Агентства военной разведки доктор Шон Киркпатрик.

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«Миссия AARO — синхронизировать работу Министерства обороны и других федеральных ведомств и агентств США по обнаружению, идентификации и атрибутированию объектов, представляющих интерес, на военных объектах или вблизи них, в районах проведения операций, полигонах для тренировок, специальных объектах и, при необходимости, смягчение любых связанных с этим угроз безопасности полетов и национальной безопасности. Сюда входят аномальные, неопознанные космические, воздушные, подводные и транссредные объекты», — говорится в сообщении.

Исполнительный совет AARO (AAROEXEC) возглавил заместитель министра обороны по разведке и безопасности США Рональд Моултри, будет обеспечивать надзор и руководство AARO по наблюдению и сбору данных, разведывательным операциям, поражению объектов и другим задачам.

Ранее сообщалось, что отчет по исследованию НЛО, который правительство США опубликовало в 2021 году, вызвал критику и насмешки со стороны общественности. Из 144 изученных феноменов 143 числились в нем неопознанными. Опознать удалось лишь один: спущенный аэростат.