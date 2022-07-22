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26 минут назад

В Приднестровье заявили о присутствии НАТО в Молдавии

Деловая газета "Взгляд"

НАТО инфраструктурно уже присутствует в Молдавии, заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

В Приднестровье заявили о присутствии НАТО в Молдавии
Фото: Vladislav Culiomza/ReutersVladislav Culiomza/Reuters

«В Молдове три центра НАТО сегодня, армия Молдовы строится по натовским стандартам. Нам бы очень не хотелось, чтобы военная инфраструктура, которая создавалась в военное время, стала теперь натовской инфраструктурой», – передает РИА «Новости» слова главы МИД ПМР.

По его словам, Приднестровье рассчитывает на то, что окажется в силах сделать так, чтобы ситуация с размещением НАТО не выходила из-под контроля.

«Мы находимся в очень тяжелой ситуации. Нам нельзя допустить того, что в какой-то момент, если вдруг, не дай бог, будет разрушен миротворческий механизм, и Молдова выйдет (из соглашения – прим. ВЗГЛЯД), а мы не сумеем отстоять эту (миротворческую – прим. ВЗГЛЯД) операцию, то, конечно, следующий удар будет наноситься по Приднестровью, безусловно», –пояснил министр.

Ранее Игнатьев говорил о том, что пора думать о том, как не допустить размещения НАТО в Приднестровье, а именно в аэропорту Тирасполя.

Армия,В мире,Виталий Игнатьев,
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