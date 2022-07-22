В Приднестровье заявили о присутствии НАТО в Молдавии

НАТО инфраструктурно уже присутствует в Молдавии, заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«В Молдове три центра НАТО сегодня, армия Молдовы строится по натовским стандартам. Нам бы очень не хотелось, чтобы военная инфраструктура, которая создавалась в военное время, стала теперь натовской инфраструктурой», – передает РИА «Новости» слова главы МИД ПМР.
По его словам, Приднестровье рассчитывает на то, что окажется в силах сделать так, чтобы ситуация с размещением НАТО не выходила из-под контроля.
«Мы находимся в очень тяжелой ситуации. Нам нельзя допустить того, что в какой-то момент, если вдруг, не дай бог, будет разрушен миротворческий механизм, и Молдова выйдет (из соглашения – прим. ВЗГЛЯД), а мы не сумеем отстоять эту (миротворческую – прим. ВЗГЛЯД) операцию, то, конечно, следующий удар будет наноситься по Приднестровью, безусловно», –пояснил министр.
Ранее Игнатьев говорил о том, что пора думать о том, как не допустить размещения НАТО в Приднестровье, а именно в аэропорту Тирасполя.