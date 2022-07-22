В Приднестровье заявили о присутствии НАТО в Молдавии

«Мы находимся в очень тяжелой ситуации. Нам нельзя допустить того, что в какой-то момент, если вдруг, не дай бог, будет разрушен миротворческий механизм, и Молдова выйдет (из соглашения – прим. ВЗГЛЯД), а мы не сумеем отстоять эту (миротворческую – прим. ВЗГЛЯД) операцию, то, конечно, следующий удар будет наноситься по Приднестровью, безусловно», –пояснил министр.