ВС ФРГ ограничили полеты своих истребителей из-за неисправности

Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ ) ограничил полеты истребителей Eurofighter и Tornado из-за подозрений на неисправность катапультируемых кресел. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA .

Как рассказал агентству представитель бундесвера, производитель предупредил о возможной проблеме и теперь проводится проверка. В Министерстве обороны Германии посчитали, что нельзя быть "полностью уверенными" в беспроблемном функционировании кресел, хотя вероятность инцидентов невелика. В качестве меры предосторожности обучающие полеты на истребителях приостановили.