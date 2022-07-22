Вооруженные силы РФ уничтожили пункт временной дислокации нацформирования "Черная сотня" в школе Краматорска, ликвидировав до 300 боевиков. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 300 националистов", - сообщил он.
Конашенков добавил, что также уничтожено более 40 единиц специальной техники.