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37 минут назад

Российские войска ликвидировали до 300 националистов "Черной сотни" в Краматорске

ТАСС

Вооруженные силы РФ уничтожили пункт временной дислокации нацформирования "Черная сотня" в школе Краматорска, ликвидировав до 300 боевиков. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточным оружием наземного базирования уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы № 23 города Краматорск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 300 националистов", - сообщил он.

Конашенков добавил, что также уничтожено более 40 единиц специальной техники.

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