Вооруженные силы РФ уничтожили пункт временной дислокации нацформирования "Черная сотня" в школе Краматорска, ликвидировав до 300 боевиков. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.