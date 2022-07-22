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51 минуту назад

Минобороны сообщило об уничтожении четырех пусковых установок HIMARS

Лера Букина

В период с 5 по 20 июля на Украине уничтожили четыре пусковых установки HIMARS и одну транспортно-заряжающую машину. Соответствующее заявление сделало Минобороны России.

«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «ХАЙМАРС» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один «ХАЙМАРС» и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики», - заявило ведомство.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Ранее Министерством обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся за российскими тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» в связи с эффективностью, а также мощностью этих установок.

Армия,Видео,Минобороны России,
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