«В период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня «ХАЙМАРС» производства США, переданных Украине, четыре пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием наземного и воздушного базирования. Из них две пусковые установки ликвидированы в районе населенного пункта Малотарановка, еще один «ХАЙМАРС» и транспортно-заряжающая машина в районе Красноармейска и четвертая пусковая установка – на восточной окраине Константиновки Донецкой Народной Республики», - заявило ведомство.