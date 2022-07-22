Ростех показал заказчикам работу средств борьбы с БПЛА

Концерн «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» вместе с «Рособоронэкспортом» (входят в Ростех) продемонстрировали на полигоне представителям инозаказчиков работу российских комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), сообщили в «Росэлектронике».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Эксперты «Автоматики» подробно рассказали зарубежным заказчикам о принципе действия комплексов «Купол» и «Пищаль-Про», после чего продемонстрировали на полигоне работу изделий», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

Видео дня

Там уточнили, что «Купол» и «Пищаль-Про» могут применяться для защиты объектов критической инфраструктуры от несанкционированных полетов БПЛА, используемых для сбора и обмена разведывательной информацией или ударного действия. В том числе комплексы способны отразить «рой» дронов.

Мобильный комплекс «Купол» позволяет мгновенно создавать «непроницаемую» для беспилотников защитную полусферу радиоподавления радиусом не менее 2 километров одновременно в 10 частотных диапазонах. Переносной комплекс «Пищаль-Про» предназначен для подавления каналов связи, управления и навигации беспилотников. Изделие может быть использовано для нейтрализации средств тактической разведки и РЭБ на базе БПЛА, а также средств доставки взрывчатых и запрещенных веществ на защищаемые объекты.

Как отметил генеральный директор Концерна «Автоматика» Андрей Моторко, в современную концепцию применения боевых мини-БПЛА закладывается архитектура так называемого «роя», позволяющая обеспечивать совместное боевое применение групп дронов с обменом разведывательной информации и согласованным ударным действием.

«В связи с этим актуальным является не только вопрос разработки средств борьбы с мини-БПЛА, но и реализация возможности передачи информации специальными комплексами борьбы с беспилотниками в существующую систему ПВО-ПРО. Разработанная специалистами концерна линейка средств противодействия дронам позволяет эффективно обеспечивать защиту объектов критической инфраструктуры», – пояснил он.