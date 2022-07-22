В Минобороны заявили об охоте ВСУ за российским «Солнцепеком»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся за российскими тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» из-за их эффективности и мощности. Об этом говорится в видео, опубликованном в пятницу, 22 июля, Министерством обороны России .

По словам заместителя командира тяжелого огнеметного взвода Ивана, украинские военные боятся термобарических реактивных снарядов ТОС. После удара из этих машин образуется огненный шар температурой около 3 тысяч градусов Цельсия, так что от них нельзя укрыться в блиндаже, заявил он.