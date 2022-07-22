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45 минут назад

В Минобороны заявили об охоте ВСУ за российским «Солнцепеком»

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся за российскими тяжелыми огнеметными системами (ТОС) «Солнцепек» из-за их эффективности и мощности. Об этом говорится в видео, опубликованном в пятницу, 22 июля, Министерством обороны России.

По словам заместителя командира тяжелого огнеметного взвода Ивана, украинские военные боятся термобарических реактивных снарядов ТОС. После удара из этих машин образуется огненный шар температурой около 3 тысяч градусов Цельсия, так что от них нельзя укрыться в блиндаже, заявил он.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

Россия задействовала в спецоперации на Украине «Терминаторы»

21 июля Минобороны показало работу расчетов самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» калибра 240 миллиметров Западного военного округа. Расчеты самоходных минометов наносили удары по замаскированным украинским позициям.

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