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35 минут назад

Минобороны России показало работу «Солнцепёка» в ходе спецоперации на Украине

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Минобороны России показало боевую работу расчётов тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк» Западного военного округа по уничтожению складов с боеприпасами и укрепленных долговременных опорных пунктов ВСУ.

Отмечается, что контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчётами беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов тактических ЗРК «Тор-М2» по целям ВСУ. Станции дальней разведки чаще всего обнаруживают беспилотники Bayraktar. Благодаря передовым радиолокационным системам комплекс «Тор-М2» может засечь и уничтожить воздушные цели в радиусе более 30 км.

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