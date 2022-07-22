ВСУ обстреляли ЛНР из американских HIMARS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Хорошее в Луганской народной республике. Для обстрела были использованы реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Вашингтон прислал в помощь Киеву для противостояния Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.