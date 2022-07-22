ВСУ обстреляли ЛНР из американских HIMARS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Хорошее в Луганской народной республике. Для обстрела были использованы реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Вашингтон прислал в помощь Киеву для противостояния Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представительство Луганской Народной Республики в СЦКК.
Отмечается, что обстрел начался в три часа ночи. Были выпущены три ракеты.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел. 03:00 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (3 ракеты)», — говорится в сообщении.