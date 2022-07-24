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34 минуты назад

Украинские войска обстреляли Красный Луч в ЛНР из РСЗО HIMARS

ТК «Звезда»иещё 3

Украинская армия обстреляла город Красный Луч в Луганской Народной республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном Центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские войска обстреляли ЛНР из HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 01.45 по н.п. Красный Луч с применением РСЗО HIMARS (6 ракет)», - информирует ведомство в Telegram.

Ранее украинские военнослужащие применили реактивную систему залпового огня HIMARS во время обстрела города Стаханов в ЛНР. По данным представительства ЛНР в СЦКК, обстрел был произведен в 22:56.

Стало известно об американской РСЗО HIMARS в распоряжении армии России

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