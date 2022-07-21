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21 минуту назад

Европол зафиксировал контрабанду украинского оружия

Елена Прошина

Полицейская служба Европейского союза (Европол) обнаружила контрабанду с оружием, которое ранее было передано Украине. Об этом сообщает портал «Известия».

Европол зафиксировал контрабанду украинского оружия
Фото: ReutersReuters

Представитель ведомства Европол Ян Оп Ген Оорт выражает тревогу по поводу того, что это оружие может попасть в руки организованной преступности или террористов. Кроме того, Оорт рассказал о наличии в даркнете объявлений по продаже не только огнестрельного оружия, но и противотанковых ракет Javelin. Отметим, что ранее в эфире немецкого телеканала SWR уже звучала информация о том, что на Украине действуют криминальные группы, которые осуществляют незаконный оборот «значительного числа» оружия из страны.

«Украина требует все»: какое оружие ждет Киев

Напомним, что ранее Еврокомиссия запустила хаб по борьбе с контрабандой украинского оружия и мигрантов.

Армия,В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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