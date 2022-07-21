Европол зафиксировал контрабанду украинского оружия

Представитель ведомства Европол Ян Оп Ген Оорт выражает тревогу по поводу того, что это оружие может попасть в руки организованной преступности или террористов. Кроме того, Оорт рассказал о наличии в даркнете объявлений по продаже не только огнестрельного оружия, но и противотанковых ракет Javelin. Отметим, что ранее в эфире немецкого телеканала SWR уже звучала информация о том, что на Украине действуют криминальные группы, которые осуществляют незаконный оборот «значительного числа» оружия из страны.