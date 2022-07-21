«Русским будет все труднее». В Британии анонсировали контрнаступление ВСУ

Глава британской разведслужбы МI6 Ричард Мур считает, что перелом в противостоянии Москвы и Киева может наступить довольно скоро — буквально через несколько недель. Российским войскам, по его словам, все труднее поддерживать численность личного состава и обеспечивать части всем необходимым. Сегодня в Херсоне выявили крупную группу украинских диверсантов, предположительно контролируемых СБУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Evgeniy Maloletka/AP Evgeniy Maloletka/AP

Глава службы внешней разведки Великобритании МI-6 Ричард Мур заявил, что возможность для контрнаступления Вооруженных сил Украины может открыться через несколько недель, так как российские военнослужащие "скоро выдохнутся".

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"В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства. Так или иначе им придется взять паузу, а это даст украинцам возможность нанести ответный удар", - сказал он на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо (цитата по ТАСС).

"Их [украинцев] мораль по-прежнему высока, и они начинают получать все больше отличных вооружений", - добавил Мур.

По мнению главы МI-6, Киев вполне способен одержать победу в схватке с Москвой. Украина "напомнит об этом Европе", продемонстрировав способность наносить контрудары, считает он. В европейских странах сейчас все больше слышны опасения связи с приближением холодов и сокращением поставок энергоресурсов, уточнил Мур.

Глава разведки также прокомментировал напряжение в отношениях между США и Китаем, отметив, что возможное противостояние "не является неизбежным".

"Очень многое зависит от готовности всех нас видеть различия друг между другом по обе стороны Тайваньского пролива на основе мирных суждений", - ответил он на вопрос о неминуемости войны между двумя сверхдержавами.

"Миллионные боевые силы"

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью The Times, что украинские военные получили приказ от президента Владимира Зеленского отвоевать юг Украины. В этих целях собираются "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Конкретные сроки названы не были. При этом сам Зеленский отказался комментировать военные планы и сказал, что не читал интервью министра обороны.

Чуть позже вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что армия страны вскоре начнет контрнаступление, и призвала мирное население покинуть подконтрольные России территории.

12 июля представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что украинские разведчики готовятся к выполнению задачи, поставленной президентом по контрнаступлению на юге страны:

"Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача - раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны"

. Скибицкий подчеркнул, что "многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют", от "потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий".

Через пару дней Резников внезапно заявил, что он не говорил о контрнаступлении на юге, его "неверно поняли". Резников выразил уверенность, что не говорил, что Киев "собирает миллионную армию", и попросил, чтобы ему простили его "английский неродной" язык.

Диверсанты в Херсоне

Источник РИА "Новости" сегодня сообщил, что в Херсоне выявили крупную группу украинских диверсантов, которую курировали сотрудники Службы безопасности Украины. Члены диверсионной группы, в том числе организатор подрыва железнодорожных путей, задержаны.

"В результате слаженной работы установлено и задержано еще одно лицо, планирующее подрыв железнодорожных путей, состоящее в диверсионной группе, которой руководят кураторы СБУ из Одессы", - рассказал представитель одного из российских силовых ведомств.

Силовики в ходе операции по задержанию изъяли более 48 кг тротила в шашках, а также гладкоствольное оружие.

Ранее российские силовики нашли в Херсоне два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) "Игла". Оба ПЗРК не имели пусковых устройств, разобрать номера серии и партии не удалось. В схроне также нашли гранатомет РПГ-18, около 3 тыс. патронов, два автомата - АКМ и АКСУ, семь гранат, пистолет ПМ с двумя обоймами, 400-граммовую тротиловую шашку и др.