Медведев посетил военный госпиталь

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Ростовскую область посетил 1602-й военный клинический госпиталь Минобороны РФ, где пообщался с ранеными бойцами ВС — участниками спецоперации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, во время посещения госпиталя Медведев зашел в несколько больничных палат, поздоровался с раненными, узнал об их дальнейших планах и пожелал им скорейшего выздоровления. В частности в ходе разговора, один из бойцов рассказал политику, что хочет вернуться на фронт к своей роте сразу после выздоровления.

Медведев пожелал всем раненым быстрее полностью поправиться, повидаться с близкими и «чтобы все было хорошо». Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что для этого у них в госпитале «есть все условия».