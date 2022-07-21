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36 минут назад

Медведев посетил военный госпиталь

Елена Прошина

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время визита в Ростовскую область посетил 1602-й военный клинический госпиталь Минобороны РФ, где пообщался с ранеными бойцами ВС — участниками спецоперации на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, во время посещения госпиталя Медведев зашел в несколько больничных палат, поздоровался с раненными, узнал об их дальнейших планах и пожелал им скорейшего выздоровления. В частности в ходе разговора, один из бойцов рассказал политику, что хочет вернуться на фронт к своей роте сразу после выздоровления.

Медведев пожелал всем раненым быстрее полностью поправиться, повидаться с близкими и «чтобы все было хорошо». Зампредседателя Совбеза подчеркнул, что для этого у них в госпитале «есть все условия».

Ранее сообщалось, что Медведев посетил в Ростовской области пункт временного размещения беженцев из Донбасса и с Украины. Кроме того зампред Совбеза возложил цветы к памятнику советскому солдату на мемориальном комплексе «Самбекские высоты».

Армия,Видео,Дмитрий Медведев,Минобороны России,Совет безопасности РФ,
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