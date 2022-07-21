Российские силовики выявили крупную группу диверсантов в Херсоне

В Херсонской области найдена одна из самых крупных диверсионных групп под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».
По имеющимся данным, один из задержанных диверсантов планировал подрыв железной дороги. У него изъяли более 48 килограммов тротила в шашках, а также огнестрельное оружие.
За прошедшие две недели российские силовики обнаружили в Херсоне несколько тайников с различным оружием. Также был выявлен перевалочный пункт и две огневые позиции, предназначенные для обстрелов гуманитарных конвоев и гражданского автотранспорта.
Напомним, что ранее в Херсоне были слышны взрывы. По официальным данным, их причиной стала работа систем противовоздушной обороны.