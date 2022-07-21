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50 минут назад

Силовики РФ выявили крупную группу диверсантов в Херсоне

Елена Прошина

В Херсонской области найдена одна из самых крупных диверсионных групп под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Российские силовики выявили крупную группу диверсантов в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, один из задержанных диверсантов планировал подрыв железной дороги. У него изъяли более 48 килограммов тротила в шашках, а также огнестрельное оружие.

За прошедшие две недели российские силовики обнаружили в Херсоне несколько тайников с различным оружием. Также был выявлен перевалочный пункт и две огневые позиции, предназначенные для обстрелов гуманитарных конвоев и гражданского автотранспорта.

Напомним, что ранее в Херсоне были слышны взрывы. По официальным данным, их причиной стала работа систем противовоздушной обороны.

Армия,СБУ,
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