Российские силовики выявили крупную группу диверсантов в Херсоне

В Херсонской области найдена одна из самых крупных диверсионных групп под руководством Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По имеющимся данным, один из задержанных диверсантов планировал подрыв железной дороги. У него изъяли более 48 килограммов тротила в шашках, а также огнестрельное оружие.

За прошедшие две недели российские силовики обнаружили в Херсоне несколько тайников с различным оружием. Также был выявлен перевалочный пункт и две огневые позиции, предназначенные для обстрелов гуманитарных конвоев и гражданского автотранспорта.