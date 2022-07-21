На Украине запустили систему контроля поставок оружия от НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что силовые ведомства на Украине запустили систему по контролю поставок вооружения от стран-партнеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Данилов подчеркнул, что модуль информационно-аналитической системы главного ситуационного центра страны «СОТА» запущен совместно с министерством обороны Украины.

«Все, что пересекает нашу границу (западное оружие), находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться», — рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что система работает с 2019 года. С ее помощью оценивается состояние нацбезопасности с целью координации деятельности госорганов. Сейчас проект перешел в формат мониторинга военной ситуации» и анализирует поставки оружия по статусам и по странам: что готово к отгрузке, что находится в пути, что получено военными.

Ранее Данилов заявил, что отставка главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора страны Ирины Венедиктовой не станут последними кадровыми перестановками, пишет «Украинская правда». По его словам, в текущих условиях стоит «спокойнее» воспринимать подобные шаги властей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.