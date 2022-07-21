США изучают возможность развертывания в Польше систем HIMARS

Соединенные Штаты изучают возможность отправки в Польшу реактивных систем залпового огня HIMARS для противодействия Москве. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.

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Говоря о применении HIMARS на Украине, представитель Пентагона сказал, что Вашингтон "изучает возможность развертывания таких систем на территории Польши в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы противостоять любой агрессии со стороны Москвы".

Польша ждет приобретенные у США в 2018 году батареи ПРО/ ПВО Patriot и заказанные в 2019 году системы HIMARS. После отправки на Украину около 240 советских танков Т-72 в Варшаве также ждут поставок из США танков Abrams. Польша заказала 250 таких машин, первые 28 должны поступить в текущем году, а последние - в 2026 году. В конце мая министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава намерена приобрести 500 американских систем HIMARS.