США изучают возможность развертывания в Польше систем HIMARS

Соединенные Штаты изучают возможность отправки в Польшу реактивных систем залпового огня HIMARS для противодействия Москве. Об этом сообщил в среду телеканал Sky News Arabia со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.
Говоря о применении HIMARS на Украине, представитель Пентагона сказал, что Вашингтон "изучает возможность развертывания таких систем на территории Польши в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы противостоять любой агрессии со стороны Москвы".
Польша ждет приобретенные у США в 2018 году батареи ПРО/ ПВО Patriot и заказанные в 2019 году системы HIMARS. После отправки на Украину около 240 советских танков Т-72 в Варшаве также ждут поставок из США танков Abrams. Польша заказала 250 таких машин, первые 28 должны поступить в текущем году, а последние - в 2026 году. В конце мая министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Варшава намерена приобрести 500 американских систем HIMARS.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.