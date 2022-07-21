В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
38 минут назад

Польша получит истребители танков с британскими ракетами

Lenta.ru

В Польше подписали рамочное соглашение о производстве истребителей танков в рамках программы Ottokar Brzoza. Первые прототипы самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) с британскими ракетами Brimstone польские военные получат в 2023 году, пишет Army Recognition.

Польша получит истребители танков с британскими ракетами
Фото: WikipediaWikipedia

Установку построят на базе бронетранспортера с колесной формулой 4х4. Над машиной будет работать польская компания Huta Stalowa Wola совместно с Autosan и Tatra Export. Самоходный ПТРК получит ракеты Brimstone с дальностью до 12 километров. Одна машина сможет нести восемь ракет.

Основной задачей комплексов будет уничтожение танков в любое время суток и в любых погодных условиях. Первые машины поступят на вооружение 14-го противотанкового полка в Сувалках, а первые батареи с новыми машинами развернут в ближайшие три года.

Ранее стало известно, что Министерство национальной обороны Польши планирует подписать контракт на поставку боевых модулей ZSSW-30 с противотанковым вооружением.

В апреле в публикации The Drive отметили, что Украина получит от Великобритании самонаводящиеся ракеты Brimstone, формально представляющие собой противокорабельные ракеты, которые могут использоваться против наземных целей.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители